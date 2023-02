Mariana Rodríguez dio a conocer que sufrió por cuatro abortos.

Comparte esta Noticia

La influencer Mariana Rodríguez estuvo como invitada en el podcast “La Magia del Caos”, de Aislinn Derbez, donde habló sobre su embarazo, el cual dijo vive con mucha ilusión, pero también con miedo al mismo tiempo.

Y es que la esposa del gobernador de Nuevo León reveló que perdió cuatro embarazos. Si bien muchos sabían de la pérdida de uno, ella confesó que posteriormente no logró otros tres.

“Me tocó vivir un proceso muy sola y también público. No estoy de acuerdo con avisar hasta los tres meses porque eso hace que nos sintamos tan solas cuando lo vivimos”, dijo ante la hija mayor de Derbez.

“Era una pérdida muy personal, si algo le platicaba a mi mamá, pero ni siquiera a mis amigas. Me asqueé tanto en la manera tan pública que lo viví en un principio, y sí me di cuenta de cuántas mujeres lo viven y no lo platican, es un duelo por más chiquito o avanzado que esté el embarazo”, dijo.

Agregó que ante dicha situación llegó a pensar que no merecía convertirse en madre. “Llegué a preguntar en general, a lo mejor no merezco ser mamá, a lo mejor por eso me tocó atender el tema de adopciones”.