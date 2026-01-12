Marina alerta por arribo de 15 toneladas de sargazo a costas de Cancún tras surada

Comparte esta Noticia

CANCÚN.– Las playas de Cancún han comenzado a registrar desde tempranas horas una acumulación significativa de sargazo, fenómeno que se presentó de manera anticipada tras la entrada de la surada al estado de Quintana Roo. Esta situación encendió las alertas de las autoridades estatales y generó inconformidad entre turistas nacionales y extranjeros que vacacionan en la Riviera Maya, luego de que la Secretaría de Marina advirtiera sobre el arribo de al menos 15 toneladas de la macroalga.

Desde el pasado fin de semana, imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran extensas franjas de sargazo en la franja costera, acompañados de mensajes de visitantes preocupados por el estado de las playas durante enero de 2026, un mes previo al inicio habitual de la temporada de esta alga, que normalmente comienza en abril.

Especialistas en biología marina explicaron que la llegada anticipada del sargazo obedece a diversos factores, entre ellos la presencia de la surada, un sistema de vientos provenientes del sur que recientemente ingresó a Quintana Roo y favoreció el arrastre de grandes volúmenes de alga café hacia la línea de costa.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Benito Juárez activó protocolos de atención para mitigar el impacto del sargazo en los principales arenales de Cancún. Entre las acciones implementadas se encuentran jornadas intensivas de recolección manual, la colocación de barreras o mallas en zonas estratégicas y el despliegue de embarcaciones especializadas para la contención y retiro del alga en altamar.

El sargazo, que se origina en el mar del Sargazo, ha incrementado su presencia en el Caribe en los últimos años. Aunque anteriormente su impacto era menor, especialistas señalan que factores como el cambio climático y la contaminación marina han favorecido su proliferación, convirtiéndolo en un problema ambiental recurrente que pone de relieve la necesidad de reforzar el cuidado de los ecosistemas marinos.