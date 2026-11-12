Pech acusa al INE y al Ieqroo de “estar como Shakira” ante presuntas campañas anticipadas en Quintana Roo

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CHETUMAL.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) de no actuar frente a lo que calificó como campañas anticipadas rumbo a las elecciones de 2027. “Quintana Roo hierve de campañas anticipadas y nuestras instituciones electorales están como Shakira, torpes, ciegas, sordomudas”, afirmó en un video.

Pech relacionó su crítica con los señalamientos por las contrataciones de proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE. El organismo presentó el 6 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos en el manejo de recursos públicos.

En Quintana Roo, Milenio documentó que el Ieqroo adjudicó a Litho Formas y Corporativo Zeg contratos por más de 86 millones de pesos para los comicios de 2024. Según la publicación, la consejera presidenta, Rubí Pacheco Pérez, firmó el contrato con Litho Formas, que cobró 4 mil 144.09 pesos por cada sobre para resguardar votos de la votación anticipada. Como referencia, el Instituto Electoral de la Ciudad de México pagó entre 25.40 y 40 pesos por sobres similares.

Pacheco Pérez había confirmado que el Ieqroo contrató a ambas empresas. Sostuvo que podían participar en los procedimientos de compra porque no estaban inhabilitadas y señaló que algunas contrataciones se realizaron antes de que ella asumiera la presidencia del organismo.

Tras la salida de Taddei, Pech planteó limitar las facultades de la presidencia del INE para prevenir irregularidades en las compras. También pidió al INE, al Ieqroo y al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) demostrar que pueden proteger el voto y garantizar «un piso parejo en las próximas elecciones».