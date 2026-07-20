Marina del Pilar niega negociar con autoridades de Estados Unidos

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MEXICALI.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó de nuevo las versiones que la vinculan con presuntas negociaciones con autoridades de Estados Unidos y aseguró que los audios difundidos recientemente fueron manipulados y sacados de contexto.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria afirmó que la controversia deriva del proceso relacionado con la revocación de su visa de turista y sostuvo que todas las gestiones realizadas tuvieron como único propósito conocer las razones de esa decisión y explorar las vías legales para atender su situación migratoria.

“Hoy una vez más quiero hablarles de frente, como siempre lo he hecho, porque entiendo las dudas que han surgido a partir de versiones dolosas propiciadas por algunos audios manipulados y es mi obligación aclararlas”, expresó.

Ávila Olmeda explicó que, tras la cancelación de su visa, escuchó a distintas personas que aseguraban poder orientarla sobre el procedimiento, aunque afirmó que una de ellas terminó engañándola.

Según relató, los primeros contactos ocurrieron en junio de 2025 mediante mensajes y llamadas telefónicas, mientras que en diciembre sostuvo una reunión con un supuesto gestor y una conversación con quien se presentó como agente estadounidense.

La gobernadora enfatizó que nunca negoció con autoridades extranjeras ni comprometió información relacionada con el Estado mexicano.

“Nunca existirá compromiso alguno. Nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”, afirmó.

También negó que se haya concretado una reunión en Panamá con funcionarios estadounidenses, como se menciona en los audios difundidos.

“No he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país. Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”, sostuvo.

Ávila Olmeda aseguró que todas las gestiones se realizaron por conductos institucionales y reiteró que colaborará con las autoridades mexicanas en caso de ser requerida para aclarar cualquier aspecto relacionado con el caso.

La mandataria también defendió los resultados de su administración en materia de seguridad, al señalar que durante su gobierno se ha logrado la captura de más de 120 objetivos prioritarios buscados por México y Estados Unidos, además de una reducción del 46 por ciento en los homicidios dolosos en la entidad.

La polémica surgió tras la difusión de audios en los que se escucha una conversación con un supuesto intermediario sobre la posibilidad de reunirse con representantes de autoridades estadounidenses y compartir información relacionada con las mesas de seguridad. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la gobernadora ofrecer las explicaciones sobre el caso, mientras que el exgobernador Jaime Bonilla rechazó las acusaciones de haber organizado un supuesto engaño en su contra.