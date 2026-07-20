Presidenta reitera que sólo en Chihuahua se ha detectado presencia irregular de agentes de inteligencia de EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México únicamente ha detectado en Chihuahua la presencia de agentes de inteligencia de Estados Unidos que no notificaron oficialmente su estancia a las autoridades mexicanas, aunque aclaró que la gran mayoría de los funcionarios extranjeros opera conforme a la legislación nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que alrededor de 250 agentes estadounidenses desarrollan actividades en México con autorización legal, luego de ser aprobados por el comité correspondiente y bajo la obligación de presentar informes periódicos sobre sus actividades.

“La gran mayoría lo cumplen; el problema es que sí hay agentes que no informan al Gobierno de México y donde lo tenemos detectado fue en Chihuahua”, declaró.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de solicitar la salida de esos agentes, Sheinbaum descartó esa medida al considerar que podría generar un conflicto innecesario con Estados Unidos.

Explicó que la prioridad de su administración es mantener una relación de cooperación con el gobierno estadounidense, sin renunciar a la defensa de la soberanía nacional.

“No se permitirá que se viole la soberanía del país, pero tampoco vamos a buscar la confrontación. Hay que buscar una buena relación porque le conviene a México. Eso no significa quedarnos callados ni dejar de señalar cuando vemos algo incorrecto”, sostuvo.

La presidenta añadió que el Gobierno de México privilegia el diálogo institucional y la coordinación con las autoridades estadounidenses, bajo un principio de respeto mutuo y reciprocidad.

“Hay que buscar coordinación sin agachar la cabeza”, enfatizó.

Asimismo, afirmó que la actual administración ha establecido límites en la relación bilateral que, a su juicio, no existían en gobiernos anteriores, al señalar que durante los sexenios de Felipe Calderón y, en menor medida, de Enrique Peña Nieto, prevaleció una política de mayor apertura hacia las agencias estadounidenses.

Finalmente, reiteró que la defensa de la soberanía nacional es un principio irrenunciable para su gobierno, aunque ello no implica romper los mecanismos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.