Mara Lezama destaca avances tras gira con Sheinbaum

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó los avances alcanzados en Quintana Roo en materia de vivienda, seguridad, turismo y atención al sargazo, tras la gira de trabajo que realizó durante el fin de semana junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, la mandataria afirmó que uno de los principales ejes es el programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se construyen actualmente 57 mil viviendas en la entidad, mientras otras 40 mil se encuentran en proceso de validación.

“De esta Vivienda para el Bienestar se construyen en este momento 57 mil viviendas en el estado y están en verificación otras 40 mil”, señaló.

En materia de seguridad, Lezama aseguró que Quintana Roo registra una reducción en los homicidios dolosos, resultado de la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Indicó que durante el último mes se contabilizaron nueve homicidios en todo el estado y destacó que las autoridades han fortalecido las investigaciones para lograr que los presuntos responsables sean vinculados a proceso.

Asimismo, resaltó la realización de 25 operativos de alto impacto y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de metanfetaminas.

Respecto al turismo, la gobernadora destacó los acuerdos alcanzados para mejorar las condiciones de acceso a los atractivos de Tulum, entre ellos la apertura gratuita del Parque del Jaguar para visitantes nacionales y la reducción de tarifas en la zona arqueológica.

Sobre el fenómeno del sargazo, sostuvo que el Gobierno del Estado ha destinado alrededor de 700 millones de pesos para atender esta problemática, aunque consideró necesario incrementar la inversión para fortalecer las acciones de contención en altamar.

“Tenemos una inversión como estado de 700 millones desde que entré, pero la verdad es que necesitamos una inversión más grande para contenerlo en el mar. El sargazo se debe contener en el mar”, afirmó.

La mandataria reiteró que el objetivo es reforzar el trabajo conjunto con la Secretaría de Marina y aprovechar el sargazo mediante proyectos de economía circular, como la producción de biogás, fertilizantes y otros productos derivados.