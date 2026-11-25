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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, cuestionó la utilidad de la prueba PISA para orientar la política educativa, al señalar que se aplica a alrededor de siete mil estudiantes. Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, también respondió a críticas sobre su trayectoria partidista, el abandono escolar y los adeudos de prestaciones a docentes de bachillerato.

Delgado sostuvo que esa evaluación “difícilmente podrá orientar la política pública” y afirmó que los maestros mexicanos obtienen resultados superiores al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La sesión incluyó un intercambio con la senadora priista Cristina Ruiz, quien le preguntó si acudía como secretario de Educación o como operador político de Morena. La legisladora cuestionó si había sido designado coordinador partidista para las elecciones de 2027 y le exigió dedicación de tiempo completo a las necesidades educativas.

Ruiz también le preguntó si su prioridad era ganar elecciones o mejorar el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, además de reprochar la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo.

En respuesta, Delgado reivindicó su pasado como dirigente de Morena y recordó los triunfos de ese partido frente al PRI. Afirmó que durante su gestión ganaron al menos diez gubernaturas y añadió que, de haber permanecido más tiempo, el partido opositor quizá habría perdido su registro.

El funcionario atribuyó las victorias electorales a la ciudadanía y, sobre los resultados educativos, destacó que la tasa de analfabetismo se ubicó por debajo del 4 por ciento, logro que presentó como una meta histórica del país.

Respecto del abandono escolar, aseguró que disminuyó en todos los niveles. Citó reducciones de 0.6 a 0.3 por ciento en primaria; de 3.7 a 2.7 por ciento en secundaria; de 11.3 a 9.3 por ciento en educación media superior, y de 7.5 a 5.1 por ciento en educación superior. En las cifras expuestas no precisó los periodos de comparación.

Delgado atribuyó parte de esos resultados a las becas estudiantiles, al sostener que los apoyos han contribuido a mantener a los alumnos en las aulas.

La senadora panista Ivideliza Reyes lo interrogó sobre los adeudos de prestaciones a profesores de bachillerato. El secretario respondió que encontraron compromisos pendientes desde 2014 y que los han atendido gradualmente.

En su explicación mencionó más de dos mil 130 millones de pesos relacionados con esas obligaciones y señaló que se ha cubierto más del 70 por ciento, mientras que alrededor del 30 por ciento sigue pendiente. Sin embargo, no aclaró si el monto citado corresponde al adeudo original o al saldo por liquidar.

El titular de la SEP comprometió a la Unidad de Administración y Finanzas a continuar la atención de los pagos, conforme a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.