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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal presentó la estrategia Hombres por la Transformación, una campaña nacional digital y territorial que busca involucrar a los hombres en la prevención de las violencias contra las mujeres y en la modificación de prácticas que reproducen el machismo y la desigualdad.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la subsecretaria de Igualdad Sustantiva, María Elvira Concheiro Bórquez, explicó que la iniciativa combina comunicación pública con un proceso de reaprendizaje y cambio cultural, articulado en 12 compromisos.

Durante la conferencia matutina, señaló que esos compromisos surgieron de mesas de trabajo con hombres de distintos sectores y ocupaciones, quienes reflexionaron sobre su responsabilidad para garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.

De acuerdo con Concheiro Bórquez, los participantes propusieron convertir los acuerdos en una plataforma nacional que convoque a otros hombres a transformar sus ideas, prácticas y relaciones, tanto en el ámbito familiar como en los espacios públicos.

Entre los planteamientos presentados figuran renunciar a cualquier forma de violencia y rechazar la complicidad con conductas machistas, clasistas y racistas. También se reconoce la igualdad de derechos de las mujeres y se asume el compromiso de combatir el acoso y el abuso sexual en los hogares, las escuelas, los centros de trabajo, las calles y las comunidades.

La estrategia incluye condenar el odio y el acoso sexual en los espacios digitales, así como rechazar los contenidos de grupos virtuales que promueven la humillación y normalizan las violencias contra las mujeres, particularmente entre los jóvenes.

Otros compromisos buscan cuestionar los estereotipos que limitan el desarrollo personal y promover el cuidado de la salud física y emocional desde la responsabilidad individual y colectiva.

La propuesta también plantea una vida digna, sin discriminación ni machismo, para mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos, además de condiciones de seguridad y paz para la población de la diversidad sexual.

En materia de convivencia, impulsa la toma democrática de decisiones dentro y fuera del hogar y propone entender el poder como una forma de servicio, en lugar de utilizarlo para oprimir o ejercer violencia sobre otras personas.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), institución pública de educación media superior con 170 mil alumnos, se sumó a la firma de los 12 compromisos.