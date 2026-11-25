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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México enviará una nota diplomática a Estados Unidos para expresar su inconformidad por la salida de Inés Gómez Mont hacia España, en lugar de su entrega a las autoridades mexicanas. También informó que su gobierno ya solicitó la extradición de la exconductora al país europeo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la administración de Donald Trump conocía las órdenes de aprehensión vigentes en México contra Gómez Mont. Consideró que se trata de un caso relevante y reclamó reciprocidad en la cooperación judicial bilateral.

Sheinbaum recordó que México entregó a Estados Unidos a 94 personas reclamadas por su justicia y señaló que existen solicitudes pendientes de interés para las autoridades mexicanas. Entre los asuntos mencionó el de Gómez Mont y los relacionados con Ayotzinapa.

La presidenta también cuestionó a Interpol por retirar, un mes atrás, la ficha roja contra la exconductora. Afirmó que las autoridades mexicanas cuentan con pruebas que la relacionan con un presunto esquema de emisión de facturas falsas.

Gómez Mont salió de Estados Unidos hacia España después de aceptar su salida voluntaria. De acuerdo con la información difundida, posee la nacionalidad española e ingresó a territorio estadounidense con el pasaporte de ese país, circunstancia por la que las autoridades migratorias determinaron enviarla allí.

Ante ese traslado, el Gobierno mexicano activó las gestiones para solicitar su entrega desde España. Sheinbaum explicó que el objetivo es que comparezca ante la justicia mexicana por las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.