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CHETUMAL.- Marybel Villegas Canché confirmó que Movimiento Ciudadano (MC) la invitó a competir en las elecciones de 2027 por la gubernatura de Quintana Roo o la presidencia municipal de Benito Juárez. Aunque aseguró que permanece en Morena, reconoció que sus conversaciones con el partido naranja son las más avanzadas.

La exsenadora y exdiputada federal afirmó que estará en la boleta electoral “sí o sí”, pero aclaró que todavía no define el partido ni el cargo por el que buscará contender.

Villegas Canché explicó que decidió no registrarse en el proceso interno de Morena para la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Benito Juárez porque, a su juicio, no existían condiciones para competir.

Cuestionó la credibilidad de las encuestas partidistas y sostuvo que las candidaturas parecen estar negociadas de antemano entre las dirigencias nacionales de las fuerzas que integran la Cuarta Transformación.

También criticó lo que consideró un desplazamiento de los fundadores de Morena. Advirtió que, si se entregan posiciones al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), podría producirse una salida de militantes morenistas en los 11 municipios de Quintana Roo.

La exlegisladora señaló que todavía espera una reconsideración de la dirigencia nacional de Morena. Sin embargo, reconoció que ha recibido invitaciones de otras organizaciones políticas, entre ellas el PAN.

Por ahora, Villegas Canché mantiene su militancia morenista y las conversaciones con otras fuerzas, sin anunciar una decisión definitiva sobre su participación electoral.