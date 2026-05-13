Inician Mara Lezama y Alfredo Cordero entrega anual de apoyos para más de 2 mil personas

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general de la Beneficencia Pública Federal, Alfredo Cordero, encabezaron en Cancún el inicio de la primera entrega anual de apoyos funcionales de la Beneficencia Pública, mediante la cual se atenderá a 2 mil 254 personas de todo el estado con 567 sillas de ruedas, 1,396 auxiliares auditivos, 1,694 lentes de armazón y 152 prótesis de mama externas.

Durante el evento, la Gobernadora agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar programas sociales que atienden directamente las necesidades de las familias quintanarroenses, a través de la Beneficencia Pública Federal.

En Cancún, Mara Lezama y Alfredo Cordero, junto con la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, se entregaron 202 sillas de ruedas, 66 aparatos funcionales, entre bastones, sillas para baño y andaderas; 626 aparatos auditivos, 586 lentes de armazón, 152 prótesis mamarias y 304 brasieres ortopédicos a beneficiarios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Playa del Carmen.

“Lo que estamos haciendo aquí es acortar brechas de desigualdad y reafirmar el compromiso de la Cuarta Transformación, un gobierno diferente”, expresó Mara Lezama al destacar que un apoyo transforma y mejora la calidad de vida de las personas, de los seres humanos.

La Gobernadora subrayó que estos programas son posibles gracias a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, bajo el modelo de la Cuarta Transformación, que busca que los recursos públicos regresen al pueblo en forma de bienestar y justicia social.

Por su parte, Alfredo Cordero reconoció el trabajo que todos los días realiza el Gobierno del Estado, a través del DIF Quintana Roo y la Beneficencia Pública Estatal en las comunidades, las colonias, casa por casa para acercarse a las personas que necesitan el apoyo solidario.

Estuvieron presentes la directora general de la Beneficencia de Quintana Roo, Claudia Gómez Verduzco, y la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde.