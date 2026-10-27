Más de 200 pasajeros pierden vuelos en Cancún por protesta de transportistas en la carretera 307

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CANCÚN.- Más de 200 pasajeros perdieron sus vuelos y al menos cinco operaciones registraron demoras de entre 80 y 120 minutos por la manifestación de transportistas en la carretera federal 307, que dificultó el acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún e impidió la llegada oportuna de tripulaciones.

Según reportes de las aerolíneas, viajeros de Air Transat, Viva, WestJet y Volaris no alcanzaron a abordar y comenzaron a recibir apoyo para reprogramar sus itinerarios desde el mismo día de la protesta.

Los retrasos por falta de tripulaciones afectaron a dos vuelos de WestJet, uno de Volaris y dos de Southwest. Las compañías solicitaron comprensión a los usuarios y mantuvieron la atención de sus operaciones, aunque al cierre de la información no habían detallado cuándo se normalizarían.

Más de 400 camiones se concentraron sobre el acotamiento entre el aeropuerto y el hotel Moon Palace. Desde alrededor del mediodía, el tránsito se complicó en ambos sentidos y se formaron filas de más de dos kilómetros, pese a que los manifestantes aseguraron que no pretendían bloquear totalmente la circulación.

El contingente salió aproximadamente a las 10:00 horas de la avenida José López Portillo, en la salida hacia la carretera Cancún-Mérida. Recorrió la vía conocida como Gas Auto y se incorporó al libramiento de la autopista hasta llegar al punto de reunión frente al Moon Palace.

A las 15:00 horas, VivaAerobus alertó sobre cierres en las principales vialidades hacia la terminal aérea y recomendó a los pasajeros anticipar sus traslados.

Tres horas después, el Ayuntamiento de Benito Juárez informó del cierre total a la altura del parque Xoxi, que atribuyó al bloqueo de las unidades de carga. La dirigencia estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) negó haber decidido interrumpir el paso y difundió videos que, sostuvo, mostraban circulación lenta, pero constante.

Después de una hora de maniobras de personal del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), el municipio anunció la reapertura.

José Antonio Gamboa, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Quintana Roo, explicó que la movilización buscaba obtener respuestas concretas del Gobierno federal a las demandas del sector.

“Nos sumamos a esta manifestación pacífica porque queremos ser escuchados. La Canacar no se caracteriza por hacer manifestaciones ni bloqueos, nosotros vamos por la línea del diálogo, pero ya estamos cansados, el diálogo está desgastado”, declaró.

Entre las peticiones mencionó frenar los robos de mercancías y vehículos, los asesinatos de operadores, la corrupción y las extorsiones. También cuestionó los costos de grúas y corralones sin tabuladores, así como la sobrerregulación y las demoras en permisos y licencias federales, que afectan la logística del transporte.

En cuanto a Quintana Roo, señaló que los problemas de inseguridad se concentraban en el sur, particularmente en Chetumal y Bacalar. Según su estimación, dos de cada 10 camiones que viajaban a esa región habían sufrido algún tipo de extorsión o robo.

La protesta incluyó el rechazo a disposiciones del paquete fiscal 2027, como la reducción del estímulo por peajes y el aumento de la retención de ISR a operadores, de 7.5 a 12 por ciento.

Gamboa indicó que el plantón frente al Moon Palace, con movilizaciones entre ese sitio y el aeropuerto, permanecería de manera indefinida mientras esperaban resultados de una reunión prevista en la Ciudad de México entre dirigentes nacionales del autotransporte, diputados federales y autoridades federales.

Por su parte, Abdiel Chim, delegado de Amotac en Quintana Roo, sostuvo que no levantarían la manifestación hasta recibir instrucciones de su dirigencia nacional. Afirmó que no se había concretado la reunión anunciada por el Gobierno federal con las cámaras del sector.

Al cierre de la información, los transportistas mantenían su decisión de permanecer en las carreteras a la espera de una respuesta.