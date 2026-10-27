Ocho auditorías dejan observaciones al Ayuntamiento de Playa del Carmen, sin precisar montos ni hallazgos

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PLAYA DEL CARMEN.- Ocho auditorías del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Playa del Carmen dejaron observaciones en áreas encargadas de compras, nómina de seguridad pública, programas sociales y cobro de ingresos, pero los informes disponibles no explican qué se detectó ni cuánto dinero estuvo involucrado.

Aunque el organismo municipal dio por solventadas seis revisiones, la documentación citada tampoco permite conocer qué aclaraciones o comprobantes presentaron las dependencias para atender los señalamientos. Otras dos auditorías, correspondientes a Protección Civil y Jueces Cívicos, mantienen observaciones pendientes dentro de sus plazos de respuesta.

Las revisiones se practicaron durante 2026 como parte del Programa de Revisión, Auditorías y Visitas de Inspección, en su eje de Rendición de Cuentas y Fiscalización.

Una de ellas examinó la integración de expedientes de la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones sobre compras de bienes, arrendamientos y contratación de servicios efectuados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Los trabajos se realizaron del 12 de enero al 20 de marzo de 2026. Las observaciones fueron notificadas el 27 de marzo y declaradas solventadas el 10 de abril, sin que la información disponible describa su contenido.

En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se fiscalizaron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) destinados al pago de sueldos y salarios durante el segundo semestre de 2025. La auditoría se desarrolló del 16 al 27 de febrero y sus observaciones fueron solventadas el 3 de abril.

La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana acumuló dos revisiones a programas sociales. La primera abarcó la operación de “Playa llena, corazón contento” entre el 1 de julio de 2025 y el 28 de febrero de 2026; sus observaciones quedaron atendidas el 22 de mayo.

La segunda correspondió a “Salud sin Tanto Choro”, por el periodo del 1 de julio de 2025 al 31 de marzo de 2026, y fue solventada el 3 de julio. Los informes no precisan qué problemas se encontraron en ambos programas ni si afectaron la documentación, los procedimientos o la aplicación de recursos.

También hubo observaciones en la revisión al Instituto Municipal del Deporte, donde se verificaron ingresos por el uso de instalaciones y cuotas de inscripción a programas y talleres, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2026. El órgano de control las dio por solventadas el 14 de agosto.

En el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes se examinaron los cobros de inscripción a escuelas de iniciación artística y talleres de artes y música, del 1 de enero al 30 de junio. Las observaciones fueron solventadas el 25 de septiembre.

Entre los expedientes aún abiertos está el de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos. La auditoría revisó los ingresos por anuencias para establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo, obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. La dependencia tiene hasta el 6 de noviembre para responder.

La Dirección de Jueces Cívicos, por su parte, deberá presentar aclaraciones a más tardar el 4 de diciembre. En esa área se revisó la calificación y aplicación de multas por infracciones a los reglamentos de Justicia Cívica e Itinerante y de Tránsito, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.

El balance oficial identifica oficinas, periodos y fechas de solventación, pero deja sin explicar el contenido de los hallazgos y su posible alcance económico. Que seis revisiones hayan sido solventadas significa que el órgano fiscalizador consideró atendidos sus requerimientos; con la información disponible, sin embargo, no es posible evaluar la naturaleza de las observaciones ni cómo fueron subsanadas.

Con información de Noticaribe