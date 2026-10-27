Exmilitantes de MC y PRD se acercan a Morena y respaldan a Eugenio Segura

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CHETUMAL.- Políticos provenientes de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se acercaron a Morena en Quintana Roo y expresaron su respaldo al senador con licencia Eugenio Segura Vázquez, en medio de los reacomodos partidistas rumbo a las elecciones de 2027.

Entre los casos figuran Jorge Portilla Mánica, regidor de Tulum; Gustavo Pech Galera, también regidor e hijo del diputado José Luis Pech, excoordinador estatal de MC; y María Luisa Poot Ek, regidora de Felipe Carrillo Puerto que contendió bajo las siglas del PRD en 2024.

Portilla Mánica renunció a Movimiento Ciudadano y presentó su adhesión a Morena el 2 de octubre de 2026, durante las actividades por el 15 aniversario del partido, con el respaldo público de Gino Segura.

Posteriormente se registró en el proceso interno para buscar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Tulum, desde la cual pretende participar en la organización del partido hacia los próximos comicios.

A esos movimientos se sumó el acercamiento de Gustavo Pech Galera a Morena, después de su trayectoria vinculada con MC, fuerza política cuya coordinación estatal estuvo a cargo de su padre.

Por su parte, Poot Ek, maestra de profesión, se incorporó al partido guinda tras competir como candidata del PRD en la elección de 2024. Su cambio de alineamiento provocó cuestionamientos locales entre quienes consideran que se distanció del bloque opositor.

Las adhesiones y los respaldos a Segura forman parte de la reorganización política estatal previa a la renovación de ayuntamientos y otros cargos de representación popular. La eventual postulación de estos perfiles dependerá de las decisiones y los procedimientos internos de Morena para 2027.