Quintana Roo registra 57.7% de ocupación hotelera; Costa Mujeres lidera y Holbox queda debajo de 30%

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CANCÚN.- Mientras Costa Mujeres ocupó más de dos terceras partes de sus habitaciones, Holbox no llegó a tres de cada diez durante la semana del 17 al 23 de octubre, cuando Quintana Roo registró una ocupación hotelera preliminar de 57.7 por ciento.

Costa Mujeres encabezó los resultados con 68.5 por ciento, seguido de la Riviera Maya, con 58.7 por ciento. Cancún alcanzó 57.4 por ciento; Isla Mujeres, 56.2 por ciento, y Puerto Morelos, 56.1 por ciento.

Tulum reportó 53.5 por ciento y Cozumel quedó por debajo de la mitad de su capacidad disponible, con 49.6 por ciento.

Los menores niveles correspondieron a Grand Costa Maya, con 34.9 por ciento, y Holbox, con 29.4 por ciento. Entre este último destino y Costa Mujeres hubo una diferencia de 39.1 puntos porcentuales.

Los datos preliminares, provenientes de asociaciones de hoteles, direcciones municipales de Turismo, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y el Consejo de Promoción Turística estatal, mostraron diferencias en la ocupación de los destinos durante el periodo.