Exmarine estrangula hasta la muerte a imitador de Michael Jackson en el metro de Nueva York (video)

NUEVA YORK.- Un imitador de Michael Jackson murió tras ser estrangulado por un exmarine en el metro de Nueva York.

El sujeto que imitaba los peculiares movimientos del famoso cantante estadounidense en las estaciones del metro fue identificado como Jordan Neely, de 30 años de edad.

Según los primeros informes policiacos, el hombre comenzó a gritar y a arrojar basura a los pasajeros del tren.

Uno de los pasajeros que se encontraba a bordo, quien solo se ha dicho que es un exmarine de 24 años de edad, intervino y lo sometió con una llave.

Por medio de un video publicado por medio de las plataformas digitales, se ve al hombre como sujeta a Jordan en el piso y comienza a ahorcarlo.

Neely no agredió a ninguno de los pasajeros, pero el exmarine optó por aplicarle una llave y lo mantuvo así alrededor de 15 minutos, informaron algunos testigos.

NY A homeless-man Jordan Neely,30 was doing what all homeless folks do on NY trains, screaming that he was hungry, had no food, so this the blonde guy and another guy decided to choke him for 15 mins-for no reason, EMS could not revive Neely. pic.twitter.com/vUnGnTqF8w