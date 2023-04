Matthew Perry quitará a Keanu Reeves de su libro tras desearle la muerte

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Tras las polémicas declaraciones que hizo el actor de la serie Friends, Matthew Perry, en su libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’, sobre desear la muerte de Keanu Reeves, el autor anunció el fin de semana en el Festival de Libros de Los Ángeles Times que quitará ese comentario de su obra.

Según reveló la revista Variety, el actor Matthew Perry se retractó de ofender al intérprete de John Wick, Keanu Reeves, tras desear su muerte, pues escribió en su libro que no era posible que otros actores hayan perdido la vida, mientras Reeves seguía caminando entre las personas.

Ante el enfado de los fanáticos de Keanu Reeves, por los escritos de Matthew Perry en su libro, el autor informó que quitará dicho contenido donde ofende a su colega en las próximas versiones. Incluso, relató que le pidió disculpas por lo que expresó.

“Dije una estupidez. Fue algo malo de hacer. Saqué su nombre porque vivo en la misma calle. Me he disculpado públicamente con él. Cualquier versión futura del libro no tendrá su nombre”, señaló Matthew Perry tras desear la muerte de Keanu Reeves.

Fuente: Excélsior