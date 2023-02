“Me enchilé y saqué mi tubo”: surgen las primeras declaraciones de Alfredo Adame tras la golpiza que recibió este viernes.

Comparte esta Noticia

Alfredo Adame dijo en una entrevista que él solo reaccionó así porque el hombre que lo golpeó se puso muy agresivo con él y que solo se estaba defendiendo de las cosas malas que le hizo.

Afirma que el hombre le dijo que iba manejando cuando otro carro le tapó el camino. El conductor se bajó y le dijo que él era el responsable de un golpe que tenía su auto a lo que Adame le dijo que no era así porque su auto era más bajo de lo que estaba el golpe.

El artista le dijo que tenía prisa y que iba al aeropuerto por lo que le ofreció mil pesos para que arreglara su auto y lo dejara ir. Sin embargo, el hombre no quiso eso y siguió agresivo hasta llegar al grado de que sacó un tubo y lo golpeó.

“Y todavía me quiso romper el espejo, ahí fue donde verdaderamente me enchilé, saqué mi tubo y le di cuatro. Luego llega otro cuate y me dice, cálmate Alfredo ya lo tundiste, y luego se acercan otros dos, se hace una bolita, me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui por río Churubusco y me vine”, dijo Adame.

Además dijo que no pudo ganar esta pelea ya que llegaron otros tres sujetos y lo agarraron entre los tres, uno lo sometió, otro lo agarró del cuello y los otros dos lo comenzaron a golpear. Por ello no pudo hacer mucho.