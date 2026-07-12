Mexicana de Aviación incrementa vuelos a Chetumal y Tulum para la temporada de verano

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Mexicana de Aviación reforzará su operación en Quintana Roo con cuatro vuelos adicionales a Chetumal y ocho a Tulum durante la temporada vacacional de verano, informó el presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, Raúl Andrade Angulo.

El dirigente hotelero explicó que las nuevas frecuencias comenzarán a operar a partir del 16 de julio y forman parte de una estrategia para fortalecer la conectividad aérea de ambos destinos.

Andrade Angulo señaló que la ampliación de vuelos es resultado de las gestiones realizadas entre la Asociación de Hoteles, Mexicana de Aviación, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) y el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Precisó que, en el caso de Chetumal, los cuatro vuelos adicionales partirán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), principal centro de operaciones de la aerolínea.

Además, el Gobierno del Estado, a través del CPTQ, impulsará campañas de promoción para incentivar la demanda de los vuelos hacia Chetumal y Tulum durante la temporada vacacional.

El líder hotelero destacó que, mientras otros destinos turísticos han registrado una reducción en su conectividad aérea, Chetumal no solo mantiene sus rutas regulares, sino que incrementa sus frecuencias para el verano.

Asimismo, adelantó que ya existen negociaciones para ampliar nuevamente la oferta de vuelos durante la temporada invernal, aunque aclaró que ello dependerá de la disponibilidad de aeronaves de Mexicana de Aviación.

El anuncio se realizó de manera conjunta con Sedetur y el CPTQ, en un contexto en el que el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó una disminución del 13.1 por ciento en el número de pasajeros internacionales.

De acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), la terminal aérea pasó de atender 1.5 millones de pasajeros internacionales en junio de 2025 a 1.3 millones en el mismo mes de 2026, pese a mantener conexiones con 16 destinos de Estados Unidos y Canadá.