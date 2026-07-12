Rafa Marín encabeza asamblea sobre soberanía en la Ribera del Río Hondo

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RÍO HONDO, OPB.- El morenista Rafael Marín Mollinedo sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes en la Ribera del Río Hondo, donde encabezó una asamblea enfocada en la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

La reunión congregó a habitantes de 19 comunidades del sur de Quintana Roo, entre ellas La Unión, Calderón, Revolución, Rovirosa, Francisco Botes, Cocoyol, Cacao, Pucté, Pedro Joaquín Coldwell, Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón, Sabidos, Allende, Ramonal, Sacxán, Carlos A. Madrazo, Ucum y Palmar.

Durante el encuentro, Marín agradeció el respaldo de los asistentes y destacó la importancia de la Ribera del Río Hondo por su historia, su actividad productiva y el papel que desempeña en el desarrollo del estado.

El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas señaló que la defensa de la soberanía también implica fortalecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y garantizar el acceso a la información.

Asimismo, llamó a mantener la unidad y a combatir la desinformación mediante la organización social y el trabajo territorial, al considerar que la información y la participación fortalecen la vida democrática.

Al concluir la asamblea, Rafael Marín reiteró su llamado a continuar impulsando los principios del movimiento de la Cuarta Transformación y sostuvo que las decisiones sobre el futuro del país deben recaer en la voluntad de la ciudadanía.