Autorizan MIA para desarrollo turístico e inmobiliario de 2 mil cuartos en Puerto Aventuras

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PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional para un nuevo desarrollo turístico e inmobiliario en Puerto Aventuras, que contempla una oferta de alrededor de 2 mil cuartos y una inversión estimada en 900 millones de pesos.

El proyecto será impulsado por Banco Santander (México), a través del fideicomiso Puerto Aventuras Luxury Resort, y se desarrollará en una superficie de 4.674 hectáreas, con un horizonte de ejecución de hasta 100 años, de los cuales los primeros cinco corresponderán a la preparación del sitio y construcción.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el desarrollo tendrá un uso mixto, al combinar áreas residenciales y hoteleras dirigidas tanto al mercado nacional como al extranjero.

La primera etapa contempla la construcción de siete edificios: cinco de uso residencial con 73 departamentos, un edificio residencial con cuatro habitaciones y otro de carácter hotelero con 121 habitaciones, todos de cuatro niveles y con estacionamiento techado.

El complejo incluirá además vialidades internas, áreas verdes, albercas, restaurantes, bares, spa, club infantil, lobby, decks, espejos de agua, áreas de mantenimiento y espacios de conservación ambiental.

El proyecto también considera la preservación de un cenote y de la vegetación de manglar existente dentro del predio, por lo que, según los promoventes, estas áreas no serán afectadas por las obras. Asimismo, se destinará el 1 por ciento de la inversión a medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.

Los desarrolladores argumentan que el crecimiento turístico y poblacional de la Riviera Maya ha incrementado la demanda de vivienda e infraestructura, por lo que consideran que el proyecto contribuirá a atender esa necesidad y fortalecer la oferta turística de la región.

Puerto Aventuras forma parte del corredor turístico Cancún–Tulum, una de las zonas con mayor desarrollo hotelero del país, donde operan complejos turísticos, marinas, parques temáticos y servicios orientados al turismo nacional e internacional.