Samuel García obtiene suspensión provisional contra juicio político en Nuevo León

Comparte esta Noticia

MONTERREY.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, obtuvo una suspensión provisional dentro del juicio de amparo que promovió para frenar el avance del juicio político iniciado en su contra por el Congreso del estado.

La medida fue concedida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León y establece que, aunque el procedimiento legislativo puede continuar en sus etapas de investigación, no podrá ser sometido a votación ni concluir con una resolución definitiva mientras se resuelve el fondo del amparo.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza Tanía Virginia Neri Borjas, la Comisión Anticorrupción y el Pleno del Congreso deberán abstenerse de emitir un dictamen, acuerdo o resolución que concluya el juicio político hasta que exista una determinación judicial definitiva.

El procedimiento está relacionado con la investigación sobre una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal, caso que actualmente analiza la Comisión Anticorrupción del Congreso local.

Samuel García promovió el amparo para impedir que el Congreso concluyera el proceso mediante una votación que pudiera derivar en sanciones políticas.

Según el expediente judicial, la suspensión provisional fue otorgada para evitar un posible daño irreparable a los derechos del gobernador mientras se analiza la legalidad del procedimiento.

La resolución también ordena a la Comisión Anticorrupción abstenerse de ejecutar cualquier determinación que ponga fin al procedimiento previsto en el artículo 203 de la Constitución Política de Nuevo León.

El fallo fue notificado al Congreso estatal el pasado miércoles.

Desde el 26 de junio, el mandatario había solicitado suspender por completo el juicio político; sin embargo, la mayoría de los integrantes de la Comisión Anticorrupción decidió mantener abiertas las diligencias de investigación relacionadas con el caso.