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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México mantiene 12 casos activos de sarampión, todos en Chiapas, y atribuyó la disminución del brote a la campaña nacional de vacunación. Señaló que el Gobierno federal dispone de diez millones de dosis para continuar la inmunización.

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó la participación ciudadana en las jornadas y sostuvo que ampliar la cobertura permitirá prevenir nuevos contagios y fortalecer el control de enfermedades en los próximos años.

Kershenobich también se refirió al retiro del reconocimiento de México como país libre de transmisión de sarampión por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Explicó que la decisión era esperada por las autoridades mexicanas debido al repunte registrado.

El secretario manifestó confianza en recuperar la certificación, aunque reconoció que dependerá del cumplimiento de los criterios epidemiológicos internacionales. Indicó que, después de un brote, es necesario mantener la vigilancia durante un periodo determinado antes de restablecer ese reconocimiento.

Añadió que los organismos internacionales han reconocido los esfuerzos de México en prevención y vacunación. A su juicio, la reducción de contagios refleja los resultados de las medidas adoptadas.

Sobre la disponibilidad de biológicos, reiteró que existen diez millones de dosis contra el sarampión y estimó que alrededor del 90 por ciento de la población está inmunizada. Llamó a acudir a los centros de salud para completar los esquemas correspondientes.

El funcionario informó, además, que durante el ciclo más reciente se aplicaron 40 millones de vacunas, sin limitar esa cifra a las dosis contra el sarampión. Atribuyó el resultado a la distribución de los biológicos y a la respuesta de la población, y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el abasto.

Kershenobich señaló que la estrategia nacional también incluye protección contra influenza, COVID-19, virus del papiloma humano para niñas y niños, y virus sincicial respiratorio.

Finalmente, pidió mantener la participación en las jornadas de inmunización y destacó la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones y reducir el impacto de las enfermedades infecciosas. Las autoridades continuarán la campaña y la vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios y avanzar hacia la recuperación del reconocimiento internacional.