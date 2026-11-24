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CIUDAD DE MÉXICO.- Los primeros 6 mil 710 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) estarán listos en enero de 2027, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La estrategia contempla habilitar 12 mil 750 espacios de atención primaria en el país y comenzar con servicios que podrán utilizarse sin importar la institución de afiliación de los pacientes.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el esquema permitirá recibir determinados servicios en las tres instituciones participantes, independientemente de la derechohabiencia. Cada consultorio tendrá un médico responsable o una enfermera con licenciatura, según las características y necesidades de la localidad.

El proyecto también incluye un centro de atención telefónica y una aplicación móvil para facilitar la comunicación con el personal de salud y proporcionar orientación a los usuarios.

La rehabilitación de los espacios se realiza mediante La Clínica es Nuestra, programa en el que comités ciudadanos reciben y administran recursos para decidir y supervisar las mejoras de las unidades.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que se han celebrado 5 mil 325 asambleas comunitarias en las 24 entidades donde opera IMSS Bienestar, con la participación de cerca de 200 mil personas. Las reuniones representan un avance de 93.78 por ciento en la organización comunitaria para integrar los comités.

Hasta el momento se han entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los fondos para las obras.

Los recursos podrán destinarse a pintura, acabados, impermeabilización y rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. También se contemplan rampas, barandales, climatización, techumbres, bardas y cercos, además de adecuaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que cada consultorio contará con 44 equipos y elementos de mobiliario homologados. Explicó que se busca establecer condiciones similares de funcionamiento y una identidad común para las unidades del SUS.

En cuanto a la contratación, informó que 82 mil profesionales de la salud se han registrado en la convocatoria. De ellos, 4 mil 310 ya fueron asignados a una unidad y comenzaron su capacitación.

Según lo anunciado, los médicos seleccionados recibirán un apoyo económico cercano a 20 mil pesos y cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social. La convocatoria también admite personal jubilado, que podrá participar sin perder su pensión.

El registro permanece abierto en https://www.sus.gob.mx/convocatoria, donde los interesados pueden consultar los requisitos para incorporarse al programa.