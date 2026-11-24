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CANCÚN.- Los ingresos reales del sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas en Quintana Roo disminuyeron 13.2 por ciento en septiembre de 2026 respecto del mismo mes del año anterior, mientras que el personal ocupado cayó 4.4 por ciento, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El retroceso estatal fue más pronunciado que el registrado por la misma actividad en el país. A escala nacional, con cifras desestacionalizadas, los ingresos del sector bajaron 1.9 por ciento anual y el empleo se redujo 2.2 por ciento. Sin embargo, frente a agosto, los ingresos aumentaron 1 por ciento.

Los resultados de Quintana Roo contrastaron también con el comportamiento general de los servicios privados no financieros del país. En ese conjunto de actividades, los ingresos reales crecieron 0.8 por ciento mensual y 1.7 por ciento anual, de acuerdo con las series desestacionalizadas.

Pese al aumento de ingresos nacionales, el personal ocupado total de los servicios privados no financieros disminuyó 0.3 por ciento respecto de agosto y 2 por ciento frente a septiembre de 2025. Las remuneraciones totales avanzaron 0.2 por ciento tanto en la comparación mensual como en la anual, mientras los gastos subieron 0.8 y 0.4 por ciento, respectivamente.

En el desglose estatal, la actividad de información en medios masivos tuvo un comportamiento distinto al del alojamiento y los alimentos: sus ingresos reales aumentaron 5.6 por ciento anual en Quintana Roo, aunque el personal ocupado retrocedió 2.6 por ciento.

Por otra parte, las cifras originales preliminares del agregado nacional de servicios privados no financieros mostraron un incremento anual de 1.4 por ciento en los ingresos por suministro de bienes y servicios durante septiembre. En el acumulado de enero a septiembre, el indicador descendió 1.2 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Bajo ese mismo corte, el personal ocupado total bajó 2 por ciento anual en septiembre y 1.9 por ciento en los primeros nueve meses. El personal no dependiente de la razón social registró descensos de 8.8 por ciento mensual comparado con septiembre del año anterior y de 4 por ciento en el acumulado.

Las remuneraciones totales, también en cifras originales, crecieron 0.2 por ciento anual en septiembre y 0.4 por ciento entre enero y septiembre. Los datos difundidos por el Inegi son preliminares.

Con información de Sipse