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COZUMEL- Ultramar anunció nuevas tarifas para sus conexiones con Isla Mujeres y Cozumel a partir del 26 de noviembre. El ajuste incluirá al público general y a usuarios con tarifa local peninsular, mientras que los residentes de Isla Mujeres inscritos en Ultraplan conservarán su precio actual hasta diciembre.

En las rutas Puerto Juárez-Isla Mujeres, Playa Tortugas-Isla Mujeres y Playa Caracol-Isla Mujeres, el viaje sencillo costará 399 pesos para adultos del público general y turistas, y 320 pesos para menores.

La tarifa local peninsular será de 125 pesos para adultos y 88 pesos para menores. Los adultos mayores pagarán 100 pesos y las personas con discapacidad, 120 pesos. En primera clase, el precio será de 450 pesos tanto para adultos como para menores.

Para la conexión Playa del Carmen-Cozumel, Ultramar estableció un costo de 420 pesos por viaje sencillo para adultos del público general y de 357 pesos para menores.

Los usuarios con tarifa local peninsular pagarán 250 pesos por adulto y 150 pesos por menor. El precio para adultos mayores será de 100 pesos y para personas con discapacidad, de 120 pesos. La primera clase también costará 450 pesos por pasajero, adulto o menor.

Por separado, la empresa aclaró que los habitantes de Isla Mujeres con Ultraplan seguirán pagando 55 pesos por trayecto durante noviembre y diciembre. A partir del 1 de enero de 2027, la tarifa pasará a 65 pesos, por lo que el viaje redondo aumentará de 110 a 130 pesos.

Según la naviera, será el primer incremento de esta tarifa preferencial desde 2022. La precisión se difundió después de que el anuncio inicial generó inquietud entre usuarios isleños al no especificar el precio de Ultraplan.

En su aviso, fechado el 20 de noviembre, Ultramar atribuyó la actualización al aumento de los costos de combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, refacciones, equipamiento especializado e infraestructura.

La compañía sostuvo que los nuevos precios buscan garantizar la continuidad de sus operaciones y mantener las condiciones de seguridad y calidad del servicio para residentes y visitantes.