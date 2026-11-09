Sheinbaum retomará la reforma electoral después de 2027 e insistirá en cambiar el esquema de plurinominales

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esperará a que pasen las elecciones de 2027 para enviar una nueva propuesta de reforma electoral. Adelantó que volverá a plantear cambios en la forma en que se elige a los legisladores plurinominales, además de reducir el financiamiento público de los partidos y el gasto de los comicios.

“Nada más que pasen las elecciones, la voy a volver a mandar porque es muy importante”, afirmó. La mandataria atribuyó el rechazo a su propuesta anterior a que algunos partidos no quisieron modificar el esquema con el que obtienen escaños plurinominales.

Sheinbaum sostuvo que busca que los plurinominales dejen de existir «como existen ahora». En sus declaraciones no detalló qué mecanismo propondrá para sustituir el actual ni si la iniciativa eliminará esos escaños o cambiará la forma de asignarlos.

La mandataria también señaló que la nueva propuesta buscará ampliar la participación ciudadana y transparentar los procesos electorales. El envío de la iniciativa, reiteró, quedará para después de los comicios de 2027.