Miguel Ángel Yunes se une a Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador veracruzano Miguel Ángel Yunes siempre sí se afilió al partido Morena, luego de haber dado el voto 86 a la bancada para que tenga mayoría calificada, y sacar las reformas constitucionales propuestas por Morena.

Ayer asistió al encuentro con Luisa Alcalde, dirigente nacional del partido, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización; sin embargo, contrario a los casos de Gerardo Fernández Noroña y los expriistas Cynthia López Castro y Alejandro Murat, no tramitó su militancia, asegurando que esperaría a que finalice el proceso que el PAN abrió contra él.

“No (quiero seguir en el PAN), pero no voy a permitir que me expulsen por haber tomado una decisión que le corresponde a un legislador, por ley, tomar en conciencia”. aseguró.

Sin embargo, horas después el expanista acudió al módulo del partido guinda, acompañado de Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada morenista en el Senado, para afiliarse.

“Realmente me he sentido acogido en un momento en donde yo decidí en mi vida apoyar a la Presidenta de la República, apoyar porque estoy convencido que México requiere una presidencia fuerte y eso requiere también tener un señor del Senado que respalde a presidencia, no podemos tener contraposición entre los diferentes poderes y estoy muy contento de estar aquí, me siento en casa”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

Adán Augusto López Hernández, coordinador parlamentario, resaltó la aportación del veracruzano.

“La suma de Miguel Ángel Yunes, en su momento, significó y significa para este movimiento la mayoría calificada que nosotros necesitábamos. Fue Miguel el que dio el paso al frente”.

Aunque en la bancada de Morena también está el expanista Javier Corral, el senador por Chihuahua afirmó que no optó por la militancia.

