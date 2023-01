Mona asegura que Geros le está robando dinero (VIDEO).

Comparte esta Noticia

Mona y Geros han logrado popularidad en las redes sociales por los videos que comparten en Facebook, incluso se han viralizado en internet, pero recientemente, la pareja protagonizó un nuevo escándalo ¿de qué se trata?

Y es que luego de que Marisol y Gerónimo fueron víctimas de un robo en su casa, ahora la joven dio de qué hablar al ventilar lo que está pasando con su novio, pues por los problemas económicos que está atravesando a lado de su pareja, se dio cuenta que aparentemente le robódinero.

En un en vivo, Marisol confesó que a Geros desde hace tres meses le ha caído dinero de sus ganancias en redes, y él no le ha querido pagar, le pone pretexto, y además él la amenaza con terminar la relación, por lo que varios compararon su caso con el de Yeri Mua y Brian Villegas.

“Siempre le ha caído a él nuestras ganancias en Youtube, que dividimos a la mitad, pero hace tres meses él sacó una cuenta Scotiabank y desde entonces no me da mi dinero, sin darme muchas explicaciones, lo que ya me tiene muy molesta”, declaró.

¿Cuánto gana la mona y el Geros?

Debido al revuelo que ha causado la creadora de contenido, varios usuarios se han preguntado cuándo gana Marisol y Geros. A mediados del 2022, una cuenta de TikTok aseguró que la pareja podría ganar hasta 675 mil pesos al mes.

Aunque la joven no ha revelado con exactitud cuánto es lo que percibe por sus videos en Facebook, los internautas se han percatado que ha recibido un buen pago por sus videos, ya que ha presumido algunos lujos, aunque no olvida a sus papás, a quienes ha apoyado desde que se volvió popular en redes sociales.

Además en el mismo video explicó que tuvo que dar de alta sus tarjetas de Geros debido a que la suya no puede recibir grandes cantidades de dinero, lo que nos hace tener una idea de las enormes ganancias que lograron en tan poco tiempo.

¿Qué operación se hizo mona?

En el 2021, la creadora de contenido dejó en shock a varios al presumir que viajó a Colombia para someterse a algunas cirugías estéticas, se sometió a una lipoescultura, aumento de busto y glúteos, por lo que su radical cambio de look sorprendió a varios.

