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CIUDAD DE MÉXICO.- La designación de una nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) podría concretarse hasta finales de enero de 2027, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

El legislador explicó que el procedimiento requiere alrededor de 58 días para cumplir sus distintas etapas y atender las disposiciones judiciales. Por ello, anticipó que el relevo de Guadalupe Taddei no quedará resuelto antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, previsto para el 15 de diciembre, y que la discusión llegará al pleno de San Lázaro el próximo año.

La estimación se produjo en medio de las exigencias para acelerar la convocatoria. El PAN promovió un juicio para la protección de derechos electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de impulsar el inicio del procedimiento.

A esos reclamos se sumaron las advertencias de expresidentes del organismo, entre ellos Lorenzo Córdova, quienes consideraron que prolongar el interinato genera incertidumbre y profundiza la crisis de confianza de cara a las elecciones de 2027.

Monreal sostuvo que la Cámara de Diputados buscará un perfil imparcial, profesional y capaz de generar confianza para encabezar al instituto. Señaló que esas características deberán orientar la selección de quien ocupe la presidencia del Consejo General.

Por su parte, los exconsejeros llamaron a los diputados a privilegiar la experiencia, la capacidad y la competencia de las aspirantes. Plantearon que la nueva titular deberá contribuir a recuperar la credibilidad ciudadana y garantizar la adecuada conducción del proceso electoral de 2027.