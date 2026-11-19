Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena expulsó del partido a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, quien fue vinculada a proceso el 9 de julio por presuntamente simular su secuestro para justificar un faltante de 40 millones de pesos en recursos públicos.

Según informó Nmás, la resolución del órgano partidista ocurrió después de que Morena suspendiera sus derechos como militante por las acusaciones en su contra. La comisión también determinó la expulsión de Blanca Yaneth Chiu López, expresidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, y de Olivia Espinosa, regidora de Ocozocoautla, señaladas por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada.

En paralelo, integrantes del Colectivo Tenancingo se manifestaron frente al Congreso del Estado de México para exigir la destitución de Nápoles Pacheco y una investigación sobre las presuntas irregularidades financieras y administrativas del Ayuntamiento.

Javier Calzada, representante de la agrupación, pidió la intervención de los diputados locales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para esclarecer los señalamientos. Afirmó que el colectivo reúne a más de 100 personas y sostuvo que sus demandas reflejan el descontento de otros habitantes del municipio. También aseguró que algunos ciudadanos evitan participar públicamente por temor a amenazas o represalias.

Los inconformes señalaron como parte de sus reclamos los resultados de las auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025. La revisión de cumplimiento financiero del Ayuntamiento arrojó 163 observaciones, entre ellas pagos a personas que no figuraban en la plantilla autorizada, remuneraciones superiores a los tabuladores y posibles inconsistencias presupuestarias.

En materia de contrataciones, el análisis de 27 contratos municipales derivó en cuatro resultados finales, 10 recomendaciones y dos pliegos de observaciones. El organismo fiscalizador indicó que los procedimientos deben continuar en la etapa de seguimiento para que el gobierno municipal entregue documentación y aclare las inconsistencias detectadas.

Calzada sostuvo que los cuestionamientos también abarcan obras públicas, adjudicaciones y empresas contratadas. Por ello, el colectivo exigió conocer quiénes recibieron los recursos y qué trabajos realizaron, además de que se investiguen las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.

La expulsión de Morena se refiere a la militancia de Nápoles Pacheco. La solicitud de destitución del cargo municipal fue planteada por los manifestantes ante el Congreso estatal.