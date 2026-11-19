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CHINA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ampliar la cooperación con China no afectará la relación de México con Estados Unidos. Al concluir su participación en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), destacó los acuerdos alcanzados con Pekín y descartó que su gobierno busque negociar un tratado de libre comercio con el país asiático.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que México mantiene una amplia integración económica con Estados Unidos, mientras que el acercamiento a China tiene como propósito fortalecer los intercambios científicos, turísticos, energéticos y académicos, además de la colaboración en salud y medioambiente.

Explicó que el intercambio comercial entre México y China ya es considerable, por lo que el interés de su administración se concentra en ampliar la cooperación en otros ámbitos. Esa postura se produjo en medio de las tensiones comerciales derivadas de los incrementos arancelarios de hasta 50 por ciento que México aplicó a determinados productos procedentes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

Durante su visita, Sheinbaum destacó la firma de memorandos de entendimiento en medioambiente, energía, ciencia, investigación y turismo, así como el impulso a la colaboración sanitaria. Consideró que estos instrumentos abren una nueva etapa en la relación bilateral y permitirán conocer los avances tecnológicos chinos, además de compartir las experiencias y proyectos que se desarrollan en México.

Antes de viajar a Shenzhen, la presidenta había anticipado que el comercio no sería el asunto central de su reunión con Xi Jinping. También había rechazado que el acercamiento con Pekín pudiera perjudicar las negociaciones comerciales con Washington.

En sus intervenciones durante el foro, Sheinbaum defendió la cooperación para el desarrollo como una vía para generar oportunidades y alcanzar una prosperidad compartida. Sostuvo que invertir en el desarrollo de otras naciones contribuye a construir un entorno internacional más estable y que las relaciones entre países deben extenderse más allá del intercambio de mercancías.

La mandataria planteó que el conocimiento, la tecnología y la innovación deben traducirse en mejores condiciones de vida. Asimismo, llamó a mantener relaciones internacionales basadas en el respeto a la soberanía, la igualdad entre las naciones y la disposición a compartir los beneficios del desarrollo.