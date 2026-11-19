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CHINA.- Los presidentes Xi Jinping, de China; Donald Trump, de Estados Unidos, y Vladímir Putin, de Rusia, acordaron abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de ese armamento, durante una reunión trilateral celebrada al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro, realizado en el complejo hotelero Kylin Villa, duró aproximadamente una hora y veinte minutos. Los mandatarios también abordaron la guerra en Ucrania, la reforma de Naciones Unidas, el suministro mundial de energía y la actuación del Tribunal Penal Internacional.

En una declaración conjunta, los tres gobiernos sostuvieron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. Expresaron su disposición a mantener conversaciones para disminuir el riesgo de un enfrentamiento y evitar la expansión de estas armas, aunque no anunciaron un calendario ni compromisos concretos de reducción de arsenales.

Al inicio de la cita, Xi defendió la eliminación completa y la prohibición integral de las armas nucleares. Señaló que las grandes potencias tienen responsabilidades especiales en la preservación de la paz y llamó a respetar los tratados internacionales, mantener la estabilidad estratégica y evitar cruzar líneas rojas.

Trump consideró que Estados Unidos, Rusia y China están en una posición singular para discutir la disminución de sus arsenales y del riesgo de utilizarlos. Sin embargo, reconoció las dificultades de que los países renuncien a este armamento una vez que lo poseen. También defendió el diálogo directo con gobiernos con los que Washington mantiene diferencias.

La declaración incluyó el compromiso de impulsar una reforma de la ONU para mejorar su respuesta a los desafíos internacionales y fortalecer su función de mantener la paz y la seguridad. En materia energética, los mandatarios manifestaron su intención de aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados para contribuir a la estabilidad del abasto mundial.

Respecto de la justicia internacional, reivindicaron el consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios. En ese contexto, advirtieron al Tribunal Penal Internacional y a organismos similares que no deben exceder sus competencias.

La guerra en Ucrania ocupó parte de las intervenciones iniciales. Putin afirmó que los tres países comparten intereses en la solución de conflictos regionales y sostuvo que una cooperación constructiva, basada en el respeto mutuo y el equilibrio de intereses, puede fortalecer la seguridad internacional.

El presidente ruso informó que había tratado el conflicto con Xi el miércoles y nuevamente con Trump el jueves. El mandatario estadounidense confirmó que conversó ampliamente con Putin sobre la guerra y expresó su expectativa de que Ucrania también busque poner fin a las hostilidades. No se anunció un acuerdo específico sobre ese conflicto.

Antes de la reunión trilateral, Xi y Trump sostuvieron un encuentro bilateral y compartieron un almuerzo. Putin llegó posteriormente al recinto, donde los tres dirigentes se sentaron alrededor de una mesa circular, acompañados a distancia por sus delegaciones.

Al concluir, los mandatarios abandonaron la sala sin responder preguntas de la prensa. Xi acompañó a Putin hasta su vehículo oficial, mientras Trump se trasladó al aeropuerto para regresar a Estados Unidos.