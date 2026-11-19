Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado, Higinio Martínez, defendió el aguinaldo que recibirán los legisladores en diciembre y pidió considerar el monto después de impuestos. Sin embargo, una revisión de Excélsior a la información pública de la Cámara alta señaló que tanto el pago bruto como el neto superan el equivalente a 40 días de la dieta mensual ordinaria.

De acuerdo con los datos publicados por el Senado en la Plataforma Nacional de Transparencia, cada senador recibirá 387 mil 136.73 pesos brutos de aguinaldo. Tras una retención de 129 mil 539.17 pesos por impuestos, el depósito quedará en 257 mil 597.56 pesos netos.

El diario informó que el monto bruto es 52.7 por ciento superior a los 253 mil 364 pesos que resultarían de calcular la prestación con base en la dieta ordinaria. En términos netos, la diferencia es de 45.3 por ciento respecto de los 177 mil 206.40 pesos correspondientes a ese mismo cálculo.

Cuestionado sobre la diferencia, Martínez respondió inicialmente que la información no era cierta. Después sostuvo que los senadores recibirán los 40 días de aguinaldo establecidos y pidió que la cobertura se concentre en el dinero que efectivamente llegará a sus cuentas.

El legislador argumentó que una parte del monto bruto se destina a Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria, además de mencionar aportaciones al ISSSTE. Afirmó que, hasta donde tenía conocimiento, el pago corresponde a los días previstos y que no contaba con otros datos.

La diferencia señalada por Excélsior se encuentra en la base diaria utilizada para calcular la prestación. Al dividir los 387 mil 136.73 pesos brutos entre 40 días, resulta una dieta diaria para aguinaldo de aproximadamente 9 mil 678.42 pesos, frente a los cerca de 6 mil 334 pesos diarios de la remuneración ordinaria.

El Manual de Remuneraciones del Senado, publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero, establece un aguinaldo de 40 días de dieta. La revisión periodística contrastó esa disposición con los montos reportados por la propia institución y encontró que el valor diario empleado para la prestación es superior al de la dieta mensual.

Por ello, el descuento de impuestos no elimina la diferencia: el monto neto previsto también rebasa el equivalente a 40 días de remuneración ordinaria. En su respuesta, el presidente del Senado no explicó por qué se utiliza una base de cálculo mayor para determinar el aguinaldo.