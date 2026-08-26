Morena perfila a Santiago Nieto e Imelda Castro para gubernaturas de Querétaro y Sinaloa en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena continuará este miércoles con la definición de sus Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, ahora en Querétaro y Sinaloa, donde Santiago Nieto Castillo e Imelda Castro Castro se perfilan para encabezar al partido rumbo a las elecciones de 2027.

Las nuevas designaciones se producirán apenas un día después de que la dirigencia nacional comenzara a revelar los perfiles que encabezarán al movimiento en las entidades donde estará en disputa la gubernatura el próximo año.

Aunque formalmente Morena designa coordinadores estatales de Defensa de la Transformación, estos nombramientos representan un paso determinante para definir posteriormente las candidaturas a gobernador.

En Querétaro, Santiago Nieto aparece prácticamente definido para asumir la coordinación estatal, después de construir durante los últimos años una parte importante de su actividad política en esa entidad.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) compitió por Morena al Senado en las elecciones de 2024 y en junio pasado formalizó su registro para participar en el proceso interno por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De confirmarse su designación, Nieto quedaría encaminado para disputar la gubernatura de Querétaro en 2027, actualmente encabezada por el panista Mauricio Kuri González.

La elección tendrá especial relevancia para Morena debido a que Querétaro permanece como uno de los estados gobernados por Acción Nacional y se convertirá en uno de los objetivos electorales del partido oficialista para los próximos comicios.

En Sinaloa, la senadora Imelda Castro Castro se perfila para asumir la coordinación estatal en medio de un escenario político marcado por la crisis que derivó en la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura.

Castro figuraba desde meses atrás entre los principales perfiles de Morena para buscar la sucesión estatal en 2027. Sin embargo, los acontecimientos recientes modificaron el escenario político en el que se producirá su eventual designación.

La salida de Rocha Moya y la llegada de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina colocaron la sucesión de Sinaloa en una situación distinta a la que existía cuando comenzó el proceso interno de Morena.

Fuentes partidistas citadas en información publicada este miércoles ubican tanto a Imelda Castro como a Santiago Nieto prácticamente definidos, por lo que se prevé que Morena formalice sus nombramientos como parte de la segunda ronda de anuncios.

La dirigencia nacional aceleró esta semana la construcción de su mapa electoral para las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, mediante la presentación escalonada de sus coordinadores estatales.

El martes fueron definidos los perfiles de Aguascalientes, Campeche y Colima, mientras que Querétaro y Sinaloa se sumarían este miércoles a la lista.

Para Quintana Roo, donde continúa la disputa entre los aspirantes registrados en el proceso interno, Morena todavía no ha informado cuándo dará a conocer a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación.

El avance de las designaciones, sin embargo, aumenta la expectativa sobre Quintana Roo, mientras la dirigencia nacional continúa resolviendo estado por estado las posiciones que definirán su estrategia electoral para 2027.