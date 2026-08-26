Gobierno de Estefanía Mercado entrega el Premio Municipal de la Juventud 2026

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PLAYA DEL CARMEN.- El talento, la dedicación y el compromiso social de las nuevas generaciones fueron reconocidos durante la entrega del Premio Municipal de la Juventud 2026, donde el director general del Instituto de la Juventud, José Gabriel Pérez Álvarez, destacó que quienes hoy reciben esta distinción son ejemplo de transformación y aportación al desarrollo de Playa del Carmen.

En el marco del Mes de las Juventudes, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas que coloquen a las y los jóvenes en el centro de la agenda, brindando espacios para su desarrollo integral, participación y liderazgo.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Juventud, celebrada en el Auditorio Leona Vicario y que presidida por José Gabriel Pérez Álvarez, se destacó que este reconocimiento representa una muestra del talento, disciplina y capacidad de las nuevas generaciones para transformar su entorno.

“Cada una y cada uno de los galardonados representa el talento, la creatividad, el liderazgo y la capacidad de las juventudes para generar cambios positivos en nuestra sociedad”, expresó.

Asimismo, se refrendó el compromiso del Instituto de continuar generando oportunidades para que las juventudes desarrollen su potencial en ámbitos como el deporte, la ciencia, la tecnología, el compromiso social, la cultura y el emprendimiento.

En ese sentido, Adrián Vicencio Salmerón, secretario general de COPARMEX, quien acudió como invitado especial, destacó que el reconocimiento a las y los jóvenes galardonados representa el resultado de años de esfuerzo, disciplina, constancia y aprendizaje, y los exhortó a no tener prisa por alcanzar sus metas, pero sí a aprovechar cada etapa de su vida para prepararse, adquirir experiencia y descubrir de qué son capaces.

Como parte del acto, el director general del Instituto de la Juventud presentó a las y los ganadores del Premio Municipal 2026, quienes recibieron reconocimientos y estímulos económicos por su destacada trayectoria.

En la Categoría A, de 12 a 17 años, el primer lugar fue para José de Jesús Bravo Ramírez, de 13 años, por Logro Deportivo, quien recibió un premio económico y reconocimiento oficial. El segundo lugar correspondió a Renata Rosaly Carolina Cobales Canul, de 17 años, por Ciencia y Tecnología.

En la Categoría B, de 18 a 29 años, el primer lugar fue para María José Ramírez Galicia, de 25 años, por Logro Deportivo, con un estímulo económico y diploma. El segundo lugar fue para Pablo Enrique Celis Gómez, de 28 años, por Compromiso Social.

También se entregaron menciones honoríficas en la categoría especial de Deporte Adaptado a Harold Miguel Chan López, y a su entrenador Antonio Andrade Arroyo, por su acompañamiento y labor deportiva.

Además, se otorgaron 34 reconocimientos de participación a las y los jóvenes inscritos, así como pines y kits institucionales para participantes y paquetes especiales para quienes obtuvieron los primeros lugares y menciones honoríficas.

En la ceremonia también estuvo presente la regidora Matilde Carrillo Véjar, presidenta de la Comisión Edilicia para la Juventud; en su intervención, destacó que el Gobierno Municipal confía en el talento de las juventudes y reconoce su papel fundamental en el presente y futuro de Playa del Carmen.

El Gobierno Municipal de Playa del Carmen reiteró que seguirá impulsando acciones para que las juventudes cuenten con más oportunidades, espacios de participación y herramientas que les permitan convertirse en protagonistas de la transformación de su comunidad.