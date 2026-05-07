Supervisan Mara Lezama y Estefanía Mercado recuperación de felinos rescatados de “Animalandia Maya”

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PLAYA DEL CARMEN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, realizaron una visita de supervisión a los seis felinos rescatados tras el operativo efectuado en el establecimiento “Animalandia Maya”, en Playa del Carmen.

De acuerdo con información oficial, los ejemplares permanecen actualmente en las instalaciones de Aktun Chen Park, donde cumplen un periodo de cuarentena y reciben atención veterinaria especializada, luego de haber sido utilizados durante años como atractivo de exhibición en la zona turística.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el estado de salud de los animales, quienes al momento de su rescate presentaban diversas necesidades médicas y nutricionales derivadas de las condiciones en las que permanecían.

La presidenta municipal de Solidaridad afirmó que su administración mantendrá una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de maltrato animal y advirtió que no se permitirán prácticas de explotación de fauna en el destino turístico.

“En Playa del Carmen no vamos a tolerar ninguna forma de maltrato animal. La protección de los seres sintientes es una responsabilidad ética y legal”, expresó Estefanía Mercado.

Por su parte, Mara Lezama destacó que el rescate fue posible gracias a la coordinación entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles dedicadas a la protección animal.

La mandataria señaló que Quintana Roo busca consolidarse como un destino turístico sustentable y respetuoso con la vida silvestre, alejado de prácticas que vulneren el bienestar de los animales.

“Este rescate representa un mensaje claro: en Quintana Roo se actúa con firmeza para proteger la vida animal y combatir cualquier forma de abuso”, indicó.

Las autoridades informaron que los seis felinos continúan bajo observación médica permanente y atraviesan un proceso integral de rehabilitación, enfocado tanto en su recuperación física como en la reducción de conductas asociadas al estrés derivado del cautiverio y la exposición constante al contacto humano.

Asimismo, reiteraron que se fortalecerán las acciones de vigilancia y supervisión para prevenir nuevos casos de maltrato o explotación animal en la entidad.