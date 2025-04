Morena vence a aliados y nombra a 56 magistrados electorales afines

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde y PT alcanzaron mayoría calificada en la sesión del Pleno del Senado y designaron 56 magistrados de 30 tribunales electorales estatales del país.

Tras el intento fallido del martes, donde legisladores del PVEM votaron en contra de la lista propuesta por Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, presentó una nueva propuesta que ahora sí fue avalada por los ecologistas.

Con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, Morena y aliados aprobaron el nuevo listado, que incluso tuvo que ser corregido de último momento durante la sesión del Senado.

En esta segunda votación llegaron los 14 votos que faltaron el martes para avanzar con la designación de 56 nuevos magistrados electorales cuyas plazas estaban vacantes.

Senadores de PAN, PRI y MC afirmaron que la nueva lista estaba conformada, al igual que la rechazada el martes, por magistrados electorales afines al partido en el gobierno.

La priista Carolina Viggiano resaltó que el dictamen venía ya con aval del Partido Verde. “Estamos nuevamente ante un atraco de Morena y creo que ya doblaron a sus aliados”.

Un “agandalle de todos los tribunales”, agregó Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN.

“Había cientos de personas capacitadas que en su exposición y comparecencia quedó claro su experiencia, su ética, su independencia. ¿Por qué no les gustan? ¿Por qué desprecian el mérito? No tienen límites de atasque”, agregó su compañera Laura Esquivel.

La senadora destacó que el oficialismo dio la razón al PAN, al haber quitado a Susana Rocío Rojas, quien fue candidata a diputada por Morena, y puesto a Josetty Irais Serrano García, quien laboró en la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral.

Clemente Castañeda, coordinador MC, consideró que los nombres estaban “peor” que en el dictamen del martes, y en el caso de Yucatán tumbaron la paridad de género, porque, de tener dos mujeres, dejaron a una y un hombre. Agregó que en el caso de Jalisco se propone a Marcela Zárate, hermana de la representante de Morena ante el instituto electoral de la entidad.

El morenista Félix Salgado Macedonio replicó, en particular al PAN, a los que les dijo “alcahuetes” del PRI y “jodidos” porque no tienen mayoría. De paso dejó entrever que los magistrados sí pueden tener partido. “Cuando tengan la mayoría calificada, entonces, van a tener magistrados. No llevan, porque sus propuestas reprobaron”.

Los conminó a festejar como el martes, cuando casi brincaron y vitorearon un “¡sí se pudo!”.

Previo a la sesión, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, negó que haya habido un llamado de atención del coordinador Adán Augusto López por no sacar el dictamen desde el martes.

Fuente: Excélsior/El Financiero