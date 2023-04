Mujer canadiense vive desde hace 15 días en aeropuerto de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Una mujer de origen canadiense permanece varada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en un caso que se rodea de misterio. Se trata de Lisa Lee Wink quien, según el personal que trabaja en la terminal, lleva más de dos semanas viviendo, durmiendo, comiendo y transitando en el recinto.

“Se desaparece, va y viene por las terminales. Muchos compañeros le traen un sándwich o en el caso de nosotros, agua. No se puede platicar mucho con ella porque tiende a gritar”, narró Jaime Zetina, quien trabaja como maletero en el aeropuerto, para los micrófonos de TV Azteca.

Aunque se trata de una visitante que cuenta con todos sus papeles en regla, ésta se negó a brindar detalles sobre por qué se encuentra en esa situación. Lo que es un hecho, es que se le ha visto deambular por las instalaciones entre una terminal y otra sin aparente razón, ni pedir o exigir alguna tipo de ayuda.

El consulado de Canadá con sede en Cancún aseguró que ya tiene conocimiento sobre el caso y de las misma forma, se atiende, aunque no dio pormenores, según reportó el medio tras haberse contactado con la oficina diplomática el pasado 25 de abril.

“Ya tiene algunos días que la vemos por acá. Tiene toda la apariencia de ser una visitante o un pasajero, sin embargo, ya tiene unos cuantos días que hemos caído en cuenta que la vemos aquí todos los días. Ella, veo, que hace todos sus gastos, compra su café, toma su desayuno aquí dentro de la terminal”, contó Aldo Emerth, otro trabajador del recinto.

El caso de Lisa Lee Wink hace recordar el largometraje “La Terminal” (2004), dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Hanks, en el que se cuenta la historia de un hombre que vivió durante años dentro del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

A través de la red social Facebook, la cuenta Lissa Wink presuntamente bajo el control de Lisa Lee Wink ha realizado numerosas publicaciones con mensajes por demás misteriosos. En algunos hace mención sobre el intento de censura de la que supuestamente es objeto (sin mencionar responsables) y cuestiona situaciones vinculadas a delitos.

La última vez que actualizó su perfil fue el 2 de abril pasado, día en el que su actividad digital se disparó con 11 publicaciones, de las cuales cuatro son grabaciones en las que se le ve dentro de las instalaciones del aeropuerto (en uno de ellos aparece su rostro).

“The Forcing of my husband to be dead and watched by hooker son and daughter wouldn’t be hard because that be why they’re raping their own kids and videos between was that their deflection (Obligar a mi esposo a estar muerto y vigilado por el hijo y la hija prostitutas no sería difícil porque esa es la razón por la que están violando a sus propios hijos y los videos entre ellos fueron su desviación)”, escribió Lissa Wink.

Algunos de los mensajes más llamativos los escribió apenas un día antes en los que se lee:

“Was my Daughter sacrificing her two youngest children I’m gonna hope that that’s not true (¿Estaba mi hija sacrificando a sus dos hijos más pequeños? Espero que eso no sea cierto)” y “Are they Trying to stop me from writing on my own page to try to make it look like I’m cycling crazy is Facebook playing in? (¿Están tratando de evitar que escriba en mi propia página para que parezca que estoy enloqueciendo? ¿Facebook está jugando?)”

Fuente: Infobae