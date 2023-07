Murió nieto de Robert de Niro a los 19 años

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Robert de Niro está de luto debido a que su nieto Leandro falleció a los 19 años. La madre del joven, Drena de Niro, fue quien dio a conocer la lamentable noticia a través de sus redes sociales y le dedicó un conmovedor mensaje a su hijo.

Por medio de Instagram, la hija de Robert de Niro compartió que Leandro perdió la vida, sin embargo, no reveló la causa por la que el joven murió, pero le dedicó unas tiernas palabras para recordarlo.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado”.

Carlos Mare, el padre del joven, se limitó a coloca una imagen negra en Instagram como señal de luto, pero dejó un mensaje en l publicación que hizo Drena.

Hasta el momento Robert de Niro no ha emitido algún mensaje respecto a la muerte de su nito, quien quería seguir los pasos de su famoso abuelo.

Desde hace varios años Leandro había comenzado su carrera como actor y participó con pequeños papeles en Nace una estrella, Cabaret Maxime y The Collection.

