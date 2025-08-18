Negocios investigados por la Fiscalía en Chetumal perderían sus patentes

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres Gómez, informó que dijo que negocios como bares, minisúpers o de cualquier índole que estén siendo investigados por la Fiscalía General del Estado podrían perder sus patentes si se llega a confirmar que están incurriendo en actividades ilícitas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo investiga a negocios que presuntamente se usan como centros de operaciones de actividades ilícitas, lo que derivó el pasado fin de semana en el cateo de varios negocios en la capital del Estado

“Es una consecuencia, depende de la investigación de la Fiscalía. Al final de cuentas, si la actividad está violando la razón por la que se dio la patente, y en caso de sentencia o encontrarse culpabilidad, entonces se da la cancelación, esa es la consecuencia”, aseveró la funcionaria.

Señaló que son varios negocios bajo investigación, sin precisar cifras; es un proceso sujeto a indagatorias ministeriales, y los negocios señalados deben esperar la resolución judicial para conocer si se confirma o no la comisión de delitos.