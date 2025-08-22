Néstor Vargas: De ser denunciado por abuso sexual a representante de Sheinbaum en el Poder Judicial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Te ofrezco una disculpa o te ofrezco lo que tú quieras”, así respondió Néstor Vargas Solano cuando la entonces funcionaria de la Ciudad de México, Tania Monserrat Castillo Vázquez, lo confrontó acusándolo de abuso y acoso sexual, imputación que fue desestimada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 2023. Sin embargo, Tania Monserrat siempre mantuvo su denuncia pública.

El episodio ocurrió en 2022, cuando Vargas Solano era consejero jurídico de Claudia Sheinbaum, quien para ese entonces era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, como presidenta del país, Sheinbaum lo propuso como su representante en el Órgano de Administración para el nuevo Poder Judicial.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Claudia Sheinbaum informó que su propuesta para la integración del nuevo órgano de administración judicial será Néstor Vargas, quien por años ha sido un personaje cercano a ella y actualmente es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Producto de la reforma judicial de 2024, el órgano de administración judicial estará encargado de la administración y carrera judicial, y sus integrantes serán elegidos por los tres poderes del Gobierno y no por voto popular, a diferencia del resto de los cargos que entran en funciones el 1 de septiembre próximo.

“Es un hombre muy recto. Me consta porque ha trabajado conmigo, y conoce el Poder Judicial, y además, tiene todos los atributos”, afirmó la mandataria federal acerca de quien fue denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México por abuso sexual, caso que fue desechado en un proceso que la víctima y su representante legal consideran viciado “por irregularidades”.

El 8 de agosto de 2023, Aristegui Noticias publicó el reportaje Recibe amenaza de muerte funcionaria que denunció al consejero jurídico de Sheinbaum por abuso sexual, en el cual se expone a detalle el testimonio de Tania Monserrat Castillo Vázquez, quien denunció al alto funcionario por presuntamente violentarla sexualmente cuando ella trabajaba como Jefa de Compras y Control de Materiales del gobierno capitalino.

Luego de presentar la denuncia, Tania recibió un mensaje a su celular que dice: “Hija de tu puta madre deja de estar chingando. Sabes que no puedes conmigo, tengo todo el poder y te va a cargar la verga con tus pinches pruebas”.

Tania denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México esta amenaza de muerte, atribuyéndola a Néstor Vargas Solano.

Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno, tuvo conocimiento de los hechos y de la denuncia. La propia Tania le envió una carta a la entonces Jefa de Gobierno narrando lo que vivió. La misiva cuenta con un sello oficial de recibido con fecha del 11 de noviembre de 2022.

De acuerdo con información recolectada por Aristegui Noticias, Tania no sería la única mujer que señala presuntos abusos de Vargas Solano.

Fuente: Aristegui Noticias