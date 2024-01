Niega Claudia Sheinbaum que crimen organizado esté infiltrado en Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata a la Presidencia de la República por la alianza “Juntos Haremos Historia”, Claudia Sheinbaum, dijo no coincidir con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en que en las elecciones esté metido el crimen organizado.

“Respetamos al Tribunal Electoral, pero no coincidimos en que esa sea la situación del país, hay lugares en el país en donde están mareados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República y que requieren de una atención especial, pero no es la generalidad en el territorio nacional”, señaló.

Mencionó que serán elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México, así será el próximo 2 de junio.

Señaló que cada vez que hay una encuesta para quienes quieren participar para un puesto de elección popular se hace una revisión con la Fiscalía General de la República, “pero Mario (Delgado) lo puede explicar”.

Por su parte, el dirigente nacional Mario Delgado dijo que Morena consulta con las autoridades sobre los perfiles que van a ser de los candidatos.

Afirmó que no tienen alguna influencia del narcotrafico y del dinero del narcotráfico en las campañas de Morena. “Son los de enfrente que tienen complicidad o han tenido con el narcotráfico, como el PAN, ha sido parte de esta guerra sucia”, aseveró.

Sheinbaum salió en defensa del presidente y de su gobierno, tras una publicación que lo acusa de haber recibido dinero del crimen organizado en su campaña para la presidencia en 2006.

“Como no tiene nada la oposición, no hay propuestas, no hay proyectos de nación su propuesta es regresar al pasado, nosotros seguiremos construyendo para la transformación y ellos lo que proponen es regrese a un pasado de corrupción y de privilegios y ello están haciendo una guerra sucia y lo único que hay que hacer es aclarar”, dijo.

Fuente: El Sol de México