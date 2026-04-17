Titular de la SEDE niega crisis en Chetumal pese a cierre de al menos 30 negocios; “Es reacomodo”, asegura

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CHETUMAL.- Contrario a los reportes de organismos empresariales sobre el cierre de locales en el primer cuadro de Chetumal, el secretario de Desarrollo Económico (SEDE), Paul Carrillo de Cáceres, aseguró que la capital del estado no atraviesa una crisis, sino un proceso de “reacomodo” y expansión comercial.

El funcionario explicó que la dinámica actual responde a ciclos naturales del mercado, en los que algunos establecimientos cierran, mientras otros optan por ampliar sus operaciones o invertir en nuevos espacios y mayor capacidad de contratación.

No obstante, reconoció que el ritmo económico del sur del estado aún se mantiene por debajo del registrado en la Zona Norte, donde la actividad es más acelerada.

Carrillo de Cáceres admitió que, en reuniones con cámaras empresariales, se ha identificado a la carga tributaria municipal y estatal como uno de los principales factores que llevan a comerciantes a cambiar de giro o reubicarse.

A pesar de ello, sostuvo que los indicadores de la dependencia reflejan que el empleo formal en la región mantiene una tendencia al alza, aunque con crecimientos moderados.

La postura oficial contrasta con los datos de organismos como Coparmex, que reportó el cierre de al menos 30 negocios durante el primer cuatrimestre de 2026 en el centro de la ciudad.

Frente a este escenario, el titular de SEDE insistió en que la permanencia de los comercios depende de su capacidad de adaptación a las condiciones del mercado, y rechazó que exista una ola de cierres generalizados.

En cuanto a las demandas del sector privado para facilitar el acceso a financiamiento, fue enfático en señalar que no se eliminará el requisito de revisión en el Buró de Crédito.

Explicó que esta condición responde a lineamientos de Nacional Financiera y del fideicomiso estatal, con el objetivo de garantizar la recuperación de los recursos públicos.

“Las prácticas de préstamos a fondo perdido quedaron atrás. Hoy la capacidad de pago es el principal criterio para otorgar financiamiento”, afirmó.

Finalmente, señaló que se espera que la consolidación del Polo de Desarrollo Económico contribuya a estabilizar la actividad comercial en la capital, mediante la atracción de nuevas inversiones y un mayor dinamismo económico en el sur del estado.