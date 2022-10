“NO era yo”: Paulina Rubio asegura que es un montaje el bochornoso video de ella en la playa.

Comparte esta Noticia

Desde que la cantante Paulina Rubio se viralizó en redes sociales, la “Chica dorada”, no había reaccionado a las polémicas fotografías haciendo del baño, pero recientemente rompió el silencio y dejó en claro que aquellas imágenes se trata de un fotomontaje.

En este portal de noticas te dimos a conocer aquellas impactantes imágenes que han dividido opiniones en las redes sociales, ya que se puede apreciar a la artista que estaba en la orilla de la playa agachada, y en sus manos tenía varias piedras, con las que supuestamente se limpió.

Ante el revuelo que causó, varios usuarios crearon memes tras las fotos y se burlaron de la famosa, pero ella quedó sorprendida al percatarse que se viralizó en redes sociales; se enteró de que se volvió tendencia cuando estaba en una de sus clases ejercitándose.

Y es que, en una entrevista que concedió a El Universal, le preguntaron a “La chica dorada” sobre lo ocurrido, y ella comenzó a reírse y expresó: “Me subo a la ola del trending topic…Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color de pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita”. Comentó.

“Es un fotomontaje”. Dijo la cantante.

De igual forma dejó en claro que no era aquella mujer que aparece en las fotografías, pero reconoció que como es figura pública su vida privada está expuesta, también dijo que eso no la achicopala y que se siente hasta importante.