No hay ningún impedimento para distribuir los libros de texto: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún impedimento para que se entreguen los libros de texto gratuitos en escuelas, pese a la orden de una jueza federal.

Cabe señalar que la respuesta del mandatario se da después que el lunes, una juez federal dio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 24 horas para cumplir la orden judicial de suspender la distribución de los libros de texto gratuitos del ciclo 2023-2024 y comprobar que el rediseño de los contenidos siguió el procedimiento legal.

“No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, para ese regreso a clases van a estar ya los libros, no hay juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada”, explicó el presidente.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo federal acusó que hay una campaña contra esos materiales como sucedió hace algunas décadas contra su distribución gratuita.

“Cuando se trata de estas cosas siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos, una campaña de los conservadores entonces porque no querían los libros de texto gratuitos”, recordó el tabasqueño.

Para finalizar su intervención en este tema, el tabasqueño apuntó que el rechazo a los libros es por inconformidades de “grupos conservadores”, además mencionó que se ha pedido que no se deben distribuir los libros hasta que se presenten los planes de estudio, sin embargo, “para eso aún falta”, consideró.

“Ahora la queja es porque no se conoce el contenido, pero es en el fondo lo mismo. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o en los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio”, externó el presidente.

