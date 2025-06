No hay pruebas de lavado de dinero de bancos mexicanos: “A México se le respeta”, advierte Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esta versión, argumentando que no hay pruebas.

En la Mañanera de este 26 de junio, la mandataria informó que días atrás, el Departamento envió esta información, la cual sustenta la acusación en únicamente transferencias de empresas chinas legalmente constituidas con dichas instituciones financieras.

“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, si no hay pruebas, no se pueda actuar, como en cualquier delito, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero.

“Tenemos antecedentes en la relación México Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que no hubo pruebas que suelta al general Cienfuegos, nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas no puede haber reconocimiento de lavado de dinero”, explicó en Palacio Nacional.

“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente, nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinados, México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el Presidente Trump”, sostuvo.

Ayer, el Gobierno de México informó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.