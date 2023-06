Noroña reclama a AMLO no invitarlo a la cena de Morena: ‘Está actuando como sectario’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la reunión de AMLO con los gobernadores de Morena y las ‘corcholatas’ presidenciales, el diputado Gerardo Fernández Noroña le hizo un ‘reclamo fraterno’ al presidente de la República y al partido por no haberlo invitado a la cena.

En una conferencia de prensa en el Senado por la Comisión Permanente, Noroña indicó que se había comunicado Mario Delgado con él durante el lunes 5 de junio, pero que nunca le comentó que por la noche habría esta reunión en un restaurante del Centro Histórico.

Esta no es la primera vez que el diputado del Partido del Trabajo le reclama a López Obrador por no tenerlo en consideración como participante interesado en la candidatura presidencial de Morena.

“Yo creo que el compañero presidente López Obrador, al que respeto, admiro y seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato, al erigirse como garante de la unidad de este proceso, y de la transparencia del método para decidir la candidatura, no debe excluir a nadie.

“Está excluyendo la posición más de izquierda del movimiento, está asumiendo una posición sectaria que es inaceptable para el líder del movimiento porque provoca hacia abajo el mismo sectarismo y descalificación”, dijo.

Asimismo, el legislador refirió que, a pesar de las exclusiones él continuará con su idea de participar en la definición interna de Morena, ya que las encuestas señalan que hay un sector de mexicanos que apoyan su propuesta.

“Nuevamente la exclusión me parece injustificada, incorrecta, no es un trato de compañeros, es un asunto de exclusión personal, porque en las encuestas me reconocen un indiscutible tercer lugar, por encima de Adán Augusto y Monreal, lo cual quiere decir que hay millones de mexicanos y mexicanas que están respaldando una postura de izquierda, que busca no solo continuar la 4T sino profundizar su camino”, reclamó.

Noroña resaltó que de los interesados en la candidatura presidencial es el que menos recursos tiene y quien ha enfrentado más un escenario negativo pero que, a pesar de eso, va a competir y va a ganar el método de selección.

En tanto, recordó lo sucedido el domingo 4 de junio en las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México, la cual, en la primera, la 4T fue dividida y perdió, mientras que en la segunda ganó gracias a la unidad de Morena con el PT y Partido Verde.

Noroña dijo que no hay manera de que lo excluyan y no pide piso parejo ni que lo inviten a las reuniones, solo que “me ganen, a la buena o a la mala, pero que me ganen”.

Fuente: El Financiero