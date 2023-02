“Nos tratan horrible los taxistas en Cancún”: denuncia influencer rusa.

Comparte esta Noticia

El servicio de taxi en Cancún sigue dando de qué hablar y de forma negativa, debido a los conflictos con plataformas como Uber y los elevados precios que manejan en la ciudad.

A través de un video en TikTok, la usuaria @mami_meksika compartió su opinión respecto a la polémica, acompañada del texto: “Nos tratan horrible taxistas en Cancún, por eso turistas no quieren venir aquí”, y dio algunos ejemplos que ha vivido como usuaria del servicio de transporte público en el destino turístico.

“Estoy tan contenta que no tengo que usar taxi en Cancún. ¿Vieron que está pasando aquí? De verdad estoy totalmente de acuerdo con esto”, dijo.

La influencer rusa relató que cuando ella llegó a Cancún con su hija utilizó el servicio de taxi y que la trataron horrible por confundirla con una “gringa”. Ella siempre preguntaba el precio del viaje antes de tomar la unidad, le decían un precio y al momento de llegar al destino le aumentaban la tarifa.

“¿Cuánto cuesta ir de mi casa al súper? Ah, 150 pesos. Ok, súper. Llegamos y al momento son $250 pesos. ¿Por qué? Porque tomamos otra ruta y pues ya, tienes que pagar, y si no te amenazan, te bajan del coche, te dicen que te van a llevar algún lado, que te van a matar, no sé qué”, expuso.

Así la experiencia de esta turista rusa con taxis de #Cancun 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/qsRpfSxVm7 — YeceniaGT (@yeceniaglez) January 29, 2023

Aseguró que esta situación ha pasado más de una vez y no sólo con ella, sino con muchos otros de sus compatriotas rusos, así como turistas gringos que ta