Nuevo decreto de obras como seguridad nacional, para blindarlas de corruptos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el nuevo decreto que declara obras como el Tren Maya y otros proyectos que se desarrollan en el sureste del país como de seguridad nacional e interés público, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tomó esta decisión para protegerlas de “insensatos, irresponsables, corruptos” que buscan frenarlas “por capricho”.

“Son muy egoístas, soberbios, corruptos, por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta, sobretodo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público”, argumentó el presidente al defender el nuevo decreto tras el revés en la Corte que invalidó el primer acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

El mandatario aseguró que el que los proyectos prioritarios sean declarados como de seguridad nacional no significa que habrá opacidad y se ocultará información como sus adversarios han asegurado, pues dijo que la Auditoría Superior de la Federación realiza una constante revisión de los contratos de estas obras.

“No significa que no se va a informar, pero engañaron. No hay ninguna disposición legal para negar información, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso”, puntualizó.

Agregó que quienes se oponen a las obras que realiza su gobierno en el sureste del país están financiados por Estados Unidos, por lo que a ello se debe el nuevo decreto, pues el fin es blindar estos proyectos que, dijo, significan crecimiento y futuro para toda esa región.

“Sí tenemos que proteger estas obras porque estos insensatos, irresponsables, corruptos y además muy antipatriotas pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy invitando nada, no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger estas obras de seguridad nacional y de interés público”, señaló.

Explicó que el primer decreto que se invalidó era para que se avanzara en la construcción de las obras pese a los amparos, mientras que el acuerdo publicado ayer “es para que todo sea de seguridad nacional” aún y cuando ya está por terminarse la obra.

“Hay una acción deliberada, de mala fe, antipopular, concertada en la cual está coludida, así como lo estoy diciendo, la Corte, entonces tenemos que buscar de manera legal, porque yo tengo facultad y existe un Consejo de Seguridad Nacional, que tiene la facultad para que se emita este decreto, no es ilegal, pero sí estamos protegiendo. Es protegernos ante una acción arbitraria o legal, pero con propósitos políticos”, comentó.

En la sesión de ayer, la Corte invalidó todo el decreto que declaraba como seguridad nacional las obras prioritarias de López Obrador al considerar que con dicho carácter se buscaba reservar la información sobre éstas de manera automática.

La controversia constitucional contra el decreto fue presentada por el INAI y el 15 de diciembre de este año el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá la admitió a trámite y le concedió una suspensión provisional.

El proyecto elaborado por Alcántara Carrancá, en el que le dio la razón al INAI, fue aprobado por ocho votos a favor y tres en contra.

